I dati dell'ultimo report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità

Sono quattro le regioni che risultano classificate a rischio moderato in base ai dati Covid, secondo il monitoraggio del 30 Aprile 2020 (si tratta di Abruzzo, Campania, Fvg, Piemonte), nella settimana tra il 29 settembre e il 12 ottobre, come risulta dal monitoraggio Iss-Ministero della Salute al vaglio della cabina di regia. Le restanti regioni restano classificate a rischio basso.

Il tasso di ricoveri in terapia intensiva è diminuito al 3,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), mentre quelli in ospedale diminuiscono al 4,2%. L’incidenza settimanale a livello nazionale del Covid è, invece, in lieve risalita: 34 per 100mila abitanti il dato osservato durante il periodo 15-21 ottobre a fronte dei 29 per 100mila di quello precedente.

Nel periodo 29 settembre – 12 ottobre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86 (range 0,82 – 0,90), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente ma comunque al di sotto della soglia epidemica. Aumenta lievemente l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,89 (0,84-0,93) al 12/10/2021 vs Rt=0,83 (0,78-0,88) al 5/10/2021).

