I ricoveri: +1 in terapia intensiva, -25 nei reparti ordinari

Sono 3.794 i casi di Covid registrati in 24 ore in Italia, con 36 vittime del virus. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute odierno. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.729.678 Aumentano di una unità i posti occupati in terapia intensiva mentre diminuiscono di 25 i ricoveri ordinari.

Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 131.724.

Sono 574.671 i tamponi, il tasso di positività è dunque allo 0,7%.

