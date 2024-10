La presidente della Fondazione alla manifestazione 'Tennis & Friends' a Roma

“La prevenzione è fondamentale. Si era un po’ tolto questo concetto. Eventi come questo rinnovano il messaggio. Noi siamo sempre presenti con la fondazione Artemisia ma ringrazio il presidente Meneschincheri che organizza sempre cose belle e importanti. Facciamo prevenzione. Una piccola attenzione di cinque minuti salva la vita“: così la presidente della Fondazione Artemisia, Mariastella Giorlandino, al Foro Italico a Roma per il ‘Tennis & Friends’, manifestazione che promuove la cultura dello sport e della salute in ottica di prevenzione. La rete di centri clinici diagnostici Artemisia è tra le 70 strutture sanitarie presenti, con i loro stand aperti ai cittadini che vogliono approfittare di uno screening gratuito. Accanto a Giorlandino gli amici Ricky Tognazzi con la moglie Simona Izzo, tra i testimonial del mondo dello spettacolo di questa edizione della manifestazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata