Il sindaco di Roma a margine della manifestazione Tennis & Friends al Foro Italico

“I dati purtroppo ci dicono ci dicono che solo il 50% degli italiani utilizza gli screening e i test gratuiti che il Ministero della Salute mette a disposizione. Quindi c’è tantissimo da fare per far passare una cultura della prevenzione che deve essere maggiore, si deve capire che con la prevenzione si interviene per tempo, ci si può salvare, si può contrastare meglio le malattie: anche quelle che hanno un tasso di crescita maggiore. Quindi la prevenzione salva la vita, e poi la prevenzione libera forza poi per il sistema sanitario per andare a curare, perché meno persone devono essere curate e quindi possono essere curate meglio se tutti fanno prevenzione”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della manifestazione Tennis & Friends al Foro Italico, evento che promuove la prevenzione sanitaria e sensibilizza sull’importanza di uno stile di vita sano. A riguardo, ha proseguito il primo cittadino, anche lo sport può fare la sua parte: “L’attività sportiva è un grandissimo fattore di riduzione dei rischi, è davvero una terapia. E poi non solo, è un modo di socializzare, stare insieme. Lo sport è pace, è un modo di vivere la vita sociale bella e pulita, che trasmette valori giusti e per questo lo vogliamo sostenere sempre di più a Roma. Credo che si veda il risultato del nostro impegno“, ha detto Gualtieri.

