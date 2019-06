Stasera il vertice tra Conte e i vicepremier. Salvini: "Tasse e lavoro al centro"

Attesa per il vertice di stasera tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un incontro che servirà per definire la strategia da adottare per evitare l'avvio della procedura di infrazione da parte dell'Ue, ma anche (e soprattutto) per capire se il governo potrà andare avanti così com'è o se sarà invece necessario qualche 'ritocco'. "Stasera mi confronto con Conte e Di Maio per organizzare l'agenda di lavoro dei prossimi mesi e anni, che credo ci veda concordi con al centro il lavoro", ha detto il ministro dell'Interno in vista della riunione. "La battaglia è diminuire il tasso di disoccupazione e si riduce solo diminuendo la richiesta fiscale. Meno tasse vuol dire meno disoccupati: questo è quello che sarà al centro del dialogo con l'Europa".

Sembra sulla stessa lunghezza d'onda il leader M5S, secondo il quale "il vertice andrà bene se rimetteremo al centro i cittadini". "Stasera - ha proseguito - mi aspetto un sì sul salario minimo" e "che la Lega ritiri gli emendamenti" che lo bloccano, "mi aspetto un sì sulla riforma fiscale" e "al taglio dei privilegi parlamentari".

