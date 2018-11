Torino, il popolo del Sì alla Tav riempie piazza Castello: "Siamo 30mila"

Il popolo del 'Sì' alla Tav è sceso in piazza a Torino. Dopo il primo test di sabato scorso, quando in centro si sono date appuntamento circa 500 persone, arriva l'esame vero e proprio per i Sì Tav. I favorevoli all'alta velocità si sono dati appuntamento in piazza Castello, insieme ad associazioni di categoria e diverse anime della società civile, già riunite nel gruppo Facebook 'Sì, Torino va avanti', nato su iniziativa di sette professioniste torinesi dopo l'approvazione in Consiglio comunale il 29 ottobre di una mozione M5S contro la Tav.

Secondo gli organizzatori, sono oltre trentamila le persone arrivate in piazza Castello, tra queste anche i venti sindaci della Val Susa, oltre agli esponenti del mondo economico e produttivo della città. Accanto alle bandiere a favore della Torino-Lione, gli striscioni di quelli che protestano contro il no all'ampliamento della Ztl. In piazza pure l'ex sindaco di Torino, Piero Fassino: "C'è tanta gente: è la manifestazione della ragione e di tutti i torinesi che non vogliono il declino. E il Tav è simbolo di tutto questo. È la protesta di una città che vuole essere dinamica e all'avanguardia - ha aggiunto Fassino - e non essere condannata alla marginalità e al declino. È una manifestazione trasversale: qui in piazza ci sono cittadini che votano per tanti soggetti diversi". Tra i manifestanti, l'ex sottosegretario ai Trasporti, Mino Giachino, promotore della petizione Sì Tav che nelle ultime ore ha superato le 60mila adesioni: "Da oggi nulla sarà più come prima, perché cambierà il clima intorno alle grandi opere per rilanciare l'economia - ha detto in piazza Castello - In questa piazza c'è un Pil che si aggira intorno ai 20-30 milioni di euro", ha detto commentando la presenza degli imprenditori del territorio e delle forze produttive. In piazza Castello molti sono vestiti di arancione, colore scelto dagli organizzatori dell'iniziativa.

