"Fango sulla Lega, ma noi siamo armati": ecco Salvini con il mitra sui social

"Vi siete accorti che fanno di tutto per gettare fango sulla Lega? Si avvicinano le Europee e se ne inventeranno di ogni per fermare il Capitano. Ma noi siamo armati e dotati di elmetto! Avanti tutta, Buona Pasqua!". Questa la didascalia scritta da Luca Morisi, che si occupa della promozione dell'immagine di Matteo Salvini sui social, a corredo della fotografia che ritrae il ministro dell'Interno con un mitra in mano intento a 'ispezionarlo'. La foto è diventata virale in poche ore, raccogliendo apprezzamenti dai fan del leghista ma anche dure critiche.

Per Nicola Fratoianni de La Sinistra la questione è molto grave: "Un consigliere ministeriale del ministro dell'Interno non si può permettere di scrivere sui social 'noi siamo armati', postando una foto su Facebook con Salvini con un mitragliatore in mano. Ha lanciato un messaggio minaccioso, pericoloso, istigatore di possibili future violenze". "Questo Paese non può permettersi un personaggio simile al Viminale. Non basta che cancelli il post. - conclude Fratoianni - Venga subito allontanato".

Durissimo anche Roberto Saviano. "Questo signore, pagato con i nostri soldi, è quello che suggerisce al #MinistroDellaMalaVita i suoi rutti sui social. Oggi, con questo post, Morisi decide di minacciare l’opposizione al #MinistroDellaMalaVita con un’immagine che lascia poco all’immaginazione: Salvini armato e con dietro uomini in divisa. Messaggio chiaro per chiunque lo critichi. Messaggio eloquente e agghiacciante", scrive su Facebook.

"Luca Morisi è una persona pericolosa, ma di questo pericolo dovrebbe occuparsi il suo datore di lavoro. Difficilmente lo farà. Ma noi, Morisi, non abbiamo paura. Un giorno lei risponderà del male che sta seminando. Nel frattempo spero che qualcuno la cacci via e la processi per istigazione a delinquere, reato procedibile d’ufficio e che quindi ognuno di noi può denunciare. Vi invito a farlo".

Pina Picierno, europarlamentare del Pd, chiede direttamente a Salvini di prendere le distanze dal post. "Lo faccia immediatamente e con chiarezza. Il ministro dell'interno non può permettere che oggi si istighi alla violenza, specie sui social. Non c'è nessuna guerra in corso contro la lega, nè bisogno di armarsi con mitra ed elmetto".

"Salvini lo spieghi a Morisi. La politica è fatta anche e soprattutto di critiche. È la democrazia ed è ora che anche gli amici del ministro che evidentemente non hanno chiaro il loro ruolo istituzionale, seppur pagati con soldi pubblici, inizino a portare rispetto verso i cittadini di questo Paese". "Morisi si vergogni e chieda scusa. Più che armarsi di elmetto consiglio vivamente di armarsi di cervello", conclude.

