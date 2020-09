Rai, Fico: "Dobbiamo liberarla dai partiti"

Il presidente della Camera a Napoli per Siani parla di tv pubblica

(LaPresse) - Il presidente della Camera Roberto Fico, a Napoli, all'iniziativa in ricordo di Giancarlo Siani, ricorda il giornalista ucciso 35 anni fa dalla Camorra, e sottolinea l'importanza del lavoro dei familiari del cronista per una stampa libera. "Dobbiamo liberare la Rai dai partiti, se cambia in meglio la Rai può cambiare anche il paese", ha detto Fico. Nel corso dell'evento è stato consegnato alla famiglia di Siani il tesserino di giornalista professionista dal presidente dell'ordine della Campania Ottavio Lucarelli e di quello nazionale Carlo Verna.