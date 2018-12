Primarie Pd, Minniti: "Ritiro la mia candidatura primarie per salvare il partito"

Marco Minniti ritira la sua candidatura alla segreteria del Pd. L'ex ministro lo ha annunciato a Repubblica, spiegando: "Quando ho dato la mia disponibilità alla candidatura sulla base dell'appello di tanti sindaci e di molti militanti che mi hanno incoraggiato e che io ringrazio moltissimo, quella scelta poggiava su due obiettivi: unire il più possibile il nostro partito e rafforzarlo per costruire un'alternativa al governo nazionalpopulista". Minniti spiega però che questo, "con così tanti candidati potrebbe non accadere. Il mio è un gesto d'amore verso il partito", visto che così il rischio è che "nessuno dei candidati raggiunga il 51 per cento".

A Radio Anch'io su Radio1 arriva subito il commento di Matteo Salvini: "Mi spiace che non ci sia un'opposizione in Parlamento, perché il Governo lavora meglio se ha un'opposizione in salute e costruttiva. Ma in casa del Pd ogni giorno ne succede una. Mi spiace per il Pd e per gli italiani che in una sinistra seria ci credevano. Mi auguro che escano velocemente da questo buio".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata