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domenica 28 giugno 2026

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Cosenza, spari in una discoteca a Sangineto: ci sono feriti

Cosenza, spari in una discoteca a Sangineto: ci sono feriti
Foto LaPresse/archivio
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Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scalea

Spari nella notte in una discoteca a Sangineto, in provincia di Cosenza, dove, nel corso della serata inaugurale, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Due i giovani che sono rimasti feriti. Soccorsi dai sanitari del 118 non sembrano essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scalea, che hanno avviato gli accertamenti del caso utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, individuare il responsabile e chiarire il movente. Gli accertamenti sono ancora in corso. 

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