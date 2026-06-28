Grecia, turista italiana muore in un incidente in barca a vela a Kalamos

Una donna italiana di 50 anni è morta in seguito a un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos, in Grecia. Sul posto – spiegano i media locali- sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della Guardia Costiera. Dopo l’arrivo dell’imbarcazione al porto turistico di Lefkada, la donna, priva di sensi, è stata trasportata da un’ambulanza all’ospedale, dove ne è stato constatato il decesso. L’Autorità portuale di Lefkada sta conducendo un’indagine preliminare per chiarire le circostanze in cui si è verificato l’incidente mortale. La notizia è stata confermata dalla Farnesina che, tramite l’ambasciata ad Atene, sta assistendo la famiglia.