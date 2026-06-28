Francia, aereo da turismo precipita a Tomblaine: almeno 11 i morti

Tragedia alle porte di Nancy, in Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata a Tomblaine. A bordo c’erano una decina di persone: secondo quanto riportano media locali il velivolo si è schiantato vicino all’uscita del cimitero: è di undici morti il bilancio, ancora provvisorio, dell’incidente aereo: cinque istruttori, cinque allievi e il pilota esperto. Tre persone sarebbero state sbalzate fuori dall’aereo. E’ quanto riportano media locali secondo cui tra le vittime ci sono infermieri liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando un lancio di battesimo con il paracadute.

Incident en cours sur la commune de Tomblaine impliquant un avion civil ayant décollé de l'aérodrome de Nancy-Essey.



Yves SÉGUY, préfet de Meurthe-et-Moselle, a décidé d’activer le centre opérationnel départemental (COD) en présence de l’ensemble des services opérationnels afin… pic.twitter.com/D9Qvhz7TGF — Préfet de Meurthe-et-Moselle (@Prefet54) June 28, 2026

In un messaggio pubblicato sui social network, la prefettura di Meurthe-et-Moselle indica che l’incidente coinvolge “un aereo civile decollato dall’aerodromo di Nancy-Essey”. Il prefetto del dipartimento, Yves Seguy, ha attivato il centro operativo dipartimentale (COD), “al fine di garantire un monitoraggio in tempo reale dell’evento”. Il prefetto si è recato sul posto per tenere una conferenza stampa alla presenza di rappresentanti della procura, della polizia e del Samu. Anche il ministro dell’Interno, Laurent Nunez, dovrebbe recarsi sul luogo della tragedia.