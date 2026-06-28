Gp Olanda, tripletta Aprilia: Ogura sul traguardo davanti a Fernandez e Martin. Out Bagnaia e Bezzecchi

Tripletta Aprilia nel Gran Premio d’Olanda della MotoGp, sulla mitica pista di Assen. La vittoria è andata al giapponese Ai Ogura su Aprilia Trackhouse davanti al compagno di squadra lo spagnolo Raul Fernandez. Terzo posto per l’altro iberico Jorge Martin, su Aprilia ufficiale, partito dalla pole position. Ottimo quarto posto in rimonta per Fabio Di Giannantonio su Ducati del Team VR46 davanti ad Alex Marquez su una Ducati del Team Gresini e alla Ducati ufficiale di Marc Marquez.

Per il giapponese Ogura è la prima vittoria in carriera nella classe regina della MotoGp. Intanto cambia l’ordine di arrivo per un track-limit di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati viene retrocesso in settima posizione alle spalle di Enea Bastianini che sale in sesta posizione sulla sua Ktm. Chiudono la top ten Fabio Quartararo su Yamaha, Brad Binder su Ktm e Alex Rins su Yamaha. Nella classifica del Mondiale al comando balza Martin con 193 punti davanti a Bezzecchi con 186. Prossimo appuntamento con il Mondiale della MotoGp il 12 luglio in Germania.

Le cadute di Bezzecchi e Bagnaia

Gran Premio d’Olanda della MotoGp sfortunato per i colori italiani. Dopo la brutta caduta di Marco Bezzecchi, su Aprilia, nel corso del terzo giro, anche Pecco Bagnaia è stato costretto al ritiro. Il pilota della Ducati, mentre era in quarta posizione, ha accusato un problema al freno della sua Desmosedici ed è stato costretto a rientrare ai box. Le prime indicazioni per Bezzecchi sono positive, sono escluse fratture e altri danni di tipo neuriologico. La stessa MotoGp fa sapere però che il pilota dell’Aprilia è stato trasferito all’ospedale di Groningen per accertamenti.

“A seguito della caduta durante il Gran Premio di Assen, Marco Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il direttore medico della MotoGP, Ángel Charte. Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche”. Lo rende noto l’Aprilia spiegando che “tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall’impatto, l’équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all’Ospedale Universitario di Groningen. Questo trasferimento gli consentirà di sottoporsi a esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena saranno disponibili i referti medici ufficiali dell’ospedale”.

Oguro primo giapponese a vincere dopo 22 anni: “E’ fantastico”

Con la vittoria nel Gran Premio di Olanda, Ai Ogura è il primo pilota giapponese a vincere nella classe MotoGp dopo 22 anni. “E’ fantastico, non voglio parlarne troppo ma sono felicissimo per me e per la squadra. Ringrazio tutti”, ha detto Ogura a caldo prima di salutare i suoi tifosi in lingua giapponese.

Martin nuovo leader del Mondiale: “E’ fantastico, ci ho lavorato tanto”

“Si è fantastico, la cosa importante per me era fare un passo avanti rispetto a ieri. Sto cercando di riuscire a rendere la moto più giusta per me, ma devo fare i complimenti ad Ogura e Fernandez che oggi sono stati eccezionali”. Così Jorge Martin commenta il suo terzo posto nel Gran Premio di Olanda della MotoGp, che gli vale la leadership nel campionato Mondiale. “Io ho dato il massimo, però sono primo nel campionato ed è una bellissima emozione. Ho lavorato tanto e devo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto”, ha aggiunto il pilota spagnolo che dall’anno prossimo passerà alla Yamaha.

La classifica aggiornata