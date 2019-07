Migranti, Salvini scrive a Tunisia: Su rimpatri ricorso a navi di linea

di vln

Milano, 9 lug. (LaPresse) - Al termine del Comitato nazionale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto al suo omologo tunisino. "Sul fronte delle procedure di rimpatrio, vero modello di operatività, possiamo conseguire ancora più elevati livelli di efficacia attraverso rimodulazioni improntate ad una maggiore flessibilità con il ricorso a navi di linea", ha scritto il vicepremier segnalando che a causa della "complessa situazione del quadrante libico" si registra "una maggiore concentrazione dei flussi lungo gli itinerari in partenza dalla Tunisia". Per questo bisogna rafforzare, anche "con il sostegno europeo", le capacità di sorveglianza marittima, "attraverso il definitivo sviluppo di un sistema integrato basato su postazioni radar e strutture operative".

