Pd, Martina nel videoforum a LaPresse: "Separare segretario e candidato premier? Inevitabile"

Videoforum con il segretario del Pd, Maurizio Martina, oggi nella redazione romana di LaPresse. Il leader dem ha risposto alle domande del direttore Vittorio Oreggia e della giornalista Elisabetta Graziani. Il nuovo format che comincia con questa intervista, prende il nome di "PoliticaPresse". Di volta in volta, i leader dei principali partiti italiani passeranno in redazione per essere intervistati. Sulla questione di modificare lo statuto del Pd e prevedere la divisione dei ruoli tra segretario e candidato premier, Martina ha risposto: "C'è un lavoro che sta facendo una commissione nostra interna. Io penso che sia abbastanza inevitabile perché è cambiato il sistema politico".

Direzione nazionale al 50% dai territori, stop correnti - "I gruppi dirigenti futuri del Pd devono essere costituiti almeno dalla metà dai territori: la direzione nazionale sia fatta per il 50 per cento da amministratori di circolo e dirigenti locali, indipendentemente dalle correnti. Io ho in testa questa come una delle novità fondamentali e penso che possa far bene a tutto il Pd", ha detto Martina nel corso del forum #PoliticaPresse.

Esclude in futuro un'alleanza con il M5S? - Se Martina si è detto favorevole a un confronto con Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza "e allo stesso modo lo farei con Salvini sulla flat tax, non mi faccio prendere dall'ansia mediatica", ha però escluso un'alleanza con il M5S "per quello che è accaduto in questi 100 giorni. L'idea di democrazia che ha Di Maio non è la mia, l'attacco alla stampa di questi giorni è quello che piu lontano c'è da noi. Non esiste la possibilità nel breve di immaginare un percorso con chi sta governando in questo modo il Paese", ha risposto il segretario dem.

Il Governo va avanti sulla manovra, è preoccupato? - "Assolutamente sì, sono molto preoccupato per la manovra, per le conseguenze che pagheranno le imprese e le famiglie. Ho visto ieri Di Maio e Salvini che ieri uscivano ringalluzziti da palazzo Chigi, ma io chiederei a Di Maio 'cosa ottiene da questa manovra una famiglia media, con un mutuo e un figlio magari...'? - ha osservato Martina rispondendo alle domande dei giornalisti di LaPresse - Una famiglia media italiana da questa manovra non avra nulla, solo il rischio di far saltare i sacrifici fatti per tenere i conti in ordine".

L'Europa è a rischio con il Governo M5S-Lega? - "Sì, assolutamente sì. Penso che ci sia un disegno chiaro: forzare, forzare, forzare perché la forzatura è per loro l'unico modo di giustificare rispetto al Paese l'impossibilità di tramutare in fatti le promesse. E allora si cerca il nemico e il nemico, falso, è l'Europa. Corriamo il rischio vero di una spirale illiberale che fa saltare il nostro stare insieme", ha continuato il leader del partito democratico.

Di Maio contro Bankitalia è pericoloso per democrazia - "Di Maio dice che perfino Bankitalia per poter dire la sua deve candidarsi, è un concetto un po' pericoloso per la democrazia".

Una misura positiva fatta da questo Governo? - "Faccio veramente fatica a vederla, e non lo dico in termini ideologici. Vorrei dire Genova ma è un disastro. Siamo stati ieri dagli sfollati ed è un disastro, lo dicono loro in modo più netto di noi e io non scommettevo su questo", ha concluso il segretario Pd Maurizio Martina nel corso del forum #PoliticaPresse.

