Italia a 5 Stelle, Grillo attacca il Quirinale: "Dovremmo togliere i poteri al capo dello Stato"

"Dovremmo togliere i poteri al capo dello Stato", a proporlo è Beppe Grillo che chiude il secondo giorno di Italia 5 Stelle, l'evento M5s al Circo Massimo di Roma. Il co-fondatore del Movimento sale sul palco con una manina di plastica scimmiottando la polemica di questi giorni con il decreto Fiscale e viene accolto con un'ovazione del pubblico.

L'attacco al Quirinale. "Dovremmo togliere i poteri al capo dello Stato, dovremmo riformarlo. Un capo dello Stato che presiede il Csm, capo delle forze armate. Non è più in sintonia col nostro modo di pensare", ha detto Grillo. Parole forti a cui ha subito risposto Maurizio Martina: "Il comico miliardario prenda in giro chi vuole, non c'è alcun problema a farsi due risate al circo di domenica, ma lasci stare la Costituzione e il ruolo di garanzia del Quirinale. Il Capo dello Stato non si tocca caro Grillo"

Il debito. "Con il debito ci sono due significati: uno è la colpa. Io non mi sento in colpa, il debito non deve creare una colpa, perché se dovesse creare una colpa la Germania nel 1953 doveva pagare e invece non ha pagato".

Il governo giallo-verde. "Siamo al governo con Salvini, non c'è nulla di strano", ha detto Grillo sul palco. "L'ho conosciuto una volta Salvini, quando non era quello che è diventato", racconta il garante del M5S. "Io sono l'Elevato e Salvini sentiva la mia superiorità - ironizza -, così mi si è avvicinato in aeroporto, timido, e mi ha chiesto se poteva passarmi al telefono sua mamma per salutarla. Così le ho detto 'Signora, ma non poteva prendere la pillola quella sera?...". Salvini però "dice una cosa e la mantiene, è un miracolo in politica", sottolinea.

Lo scontro con la Francia. "Vedo malati di mente, qui è pieno di psicopatici, psicopatici che ci danno dei lebbrosi come Macron. Ma la lebbra cosa volete che sia? Io mi tolgo due crosticine vado a Parigi e gliele tiro", ha detto Grillo.

