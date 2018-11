Fondi Lega, Cassazione conferma sequestro 49 milioni

La Cassazione conferma il sequestro dei 49 milioni di euro della Lega. La suprema corte ha quindi rigettato il ricorso degli avvocati del Carroccio.

Il Pg della Cassazione, Marco Dall'Olio, aveva chiesto di rigettare il ricorso presentato dalla Lega contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova che lo scorso 5 settembre aveva disposto il sequestro preventivo di 49 milioni di euro nell'ambito del procedimento per la truffa sui rimborsi elettorali. Vicenda per la quale il Tribunale di Genova in primo grado ha condannato il 'senatur' Umberto Bossi e l'allora tesoriere Francesco Belsito rispettivamente a 2 anni e mezzo e 4 anni di carcere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata