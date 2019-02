Europee, Di Maio presenta gli alleati del M5s. Rottura coi gilet gialli: "Non dialoghiamo coi violenti"

"Abbiamo raccolto la sfida di rappresentare un nuovo gruppo europeo. Non ci sono gli esponenti dei gilet gialli, perché non abbiamo intenzione di dialogare con quelle anime che parlano di 'guerra civile' e 'lotta armata". Luigi Di Maio - presentando a Roma i primi 4 esponenti delle forze politiche che hanno sposato il progetto europee del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni europee - prende le distanze dai gilet gialli dopo le rivelazioni degli intenti violenti e golpisti del loro leader Christophe Chalençon.

Di Maio presenta poi gli alleati: il partito croato - Zivi Zid -, quello polacco - Kukiz '15- il finlandese - Liike Nyt, e quello greco Akkel. "Si tratta di forze giovani, nuove e post ideologiche", ha spiegato. "È un gruppo ago della bilanci in un Parlamento europeo che non avrà più numeri granitici e che quindi potrà incidere nelle scelte". E ha aggiunto: "I principi ispiratori di questo gruppo si inspirano su un'idea di un'Europa diversa che ci vede in perfetta sintonia. Ognuno di loro si occupa di temi di cui ci stiamo occupando e che stano diventando leggi dello Stato".

Il loro manifesto sarà basato su dieci punti: un'Europa più vicina ai cittadini, un'Europa post-ideologica, un'Europa onesta, un nuovo futuro per il progetto europeo, la riforma delle istituzioni europee, migliorare la qualità della vita dei cittadini europei, solidarietà tra paesi europei e protezione, un'Europa giusta, eccellenze europee, e credere nel futuro.

Per formare un gruppo nel Parlamento europeo occorrono 7 partiti di 7 paesi diversi, quindi al Movimento 5 stelle mancano per ora altri 2 paesi. Ma il leader pentastellato assicura: "Queste sono le prime quattro forze politiche con cui stiamo lavorando per la formazione del nuovo gruppo. Cinque forze hanno accolto la sfida ambiziosa e complessa di creare un nuovo gruppo, che ha bisogno di sette componenti. Abbiamo contatti con altre forze politiche che si uniranno presto a questo progetto".

