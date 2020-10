Candidati sindaco centrodestra, Meloni: “Molte proposte interessanti sul tavolo”

"Un incontro proficuo per il centrodestra. Stiamo vagliando diversi nomi per i candidati sindaci delle grandi città che vanno al voto sono molte le proposte interessanti sul tavolo”. Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni al termine del vertice di Centrodestra negli uffici della Lega in largo Luigi dei Francesi a Roma che conclude: “Lavoriamo spediti per proposte definitive nel minor tempo possibile".Sul tavolo più di venti nomi analizzati come possibili candidati per le principali città che andranno al voto in primavera: