Lega, Salvini: “Giorgetti non candidato? Fantasie, bugie e falsità”

Matteo Salvini spegne le polemiche che riguardano la Lega e Giancarlo Giorgetti in vista delle elezioni politiche in programma nel 2027. “Faccio fatica a commentare le fantasie, le bugie e le falsità. È anche tempo perso”, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, in un punto stampa a Sala Comacina, in merito alle indiscrezioni su una mancata candidatura del ministro dell’Economia e delle Finanze alla prossima tornata elettorale.

Salvini si dimette da segretario

Nel frattempo, solo qualche giorno fa, Salvini si è dimesso da segretario della Lega. Assieme a lui hanno rassegnato le dimissioni i vicesegretari Claudio Durigon, Silvia Sardone e Alberto Stefani. “Come già da tempo concordato e previsto, nel corso del Consiglio federale della Lega, il segretario Matteo Salvini e i vicesegretari Claudio Durigon, Silvia Sardone e Alberto Stefani hanno rassegnato le proprie dimissioni. Si tratta di un passaggio necessario in vista del Congresso straordinario del partito, per procedere a un congresso elettivo”, ha spiegato il partito di via Bellerio in una nota. “Il tesoriere Alberto Di Rubba, nominato vicesegretario vicario, avrà il compito di amministrare la Lega fino al Congresso straordinario”.