Proteste studenti, Valditara a Milano: “Non è con le occupazioni che si risolvono i problemi”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha parlato anche delle proteste degli studenti che stanno iniziando anche in Italia sulla scia di quelle che hanno avuto luogo in Francia, esprimendo il suo dissenso. “Non è con le occupazioni che si risolvono i problemi”, ha detto Valditara a Novegro, in provincia di Milano, per il Salone dello Studente e del Prof. “Martedì ho incontrato i rappresentanti delle consulte studentesche che sono le legittime rappresentanze degli studenti che sono stati eletti da tutti gli studenti italiani. Con loro si è avviato un dialogo molto positivo”, ha spiegato il ministro ribadendo poi: “Io credo che violare la legge sia sempre negativo”.