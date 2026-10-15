Mattarella a Villa Borghese al villaggio della Protezione civile: il presidente riceve un “passaporto” speciale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina si è recato a Villa Borghese a Roma. Il Capo dello Stato ha visitato il villaggio ‘Percorsi di Protezione civile’ allestito in occasione della settimana nazionale della protezione civile. Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento, ha consegnato al capo dello Stato lo speciale ‘passaporto’ che i cittadini riceveranno al termine della loro visita al Villaggio allestito a Villa Borghese. “Grazie mille, sono lusingato, spero che sia vero”, replica Mattarella, accompagnato anche dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.