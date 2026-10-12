Lega, Salvini: "Al congresso segreteria politica e aggiornamento simbolo"

“Il congresso” del 24 e 25 ottobre “è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto e ci saranno delegati eletti dei militanti da tutta Italia. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo perché il mondo cambia e la Lega corre”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale de partito in via Bellerio, a Milano. Il voto segreto lasciamolo al Parlamento e ai franchi tiratori, c’è sempre stato il voto palese. Se ci saranno più candidati segretari, ovviamente il voto” sarà nel “segreto nell’urna, ognuno voterà il segretario che vuole. Su tutto il resto si vota in maniera normale, come si è sempre fatto”, ha aggiunto Salvini. A chi gli chiedeva dettagli sulla segreteria politica e sul simbolo, il segretario leghista ha risposto: “Ne parleremo al congresso”.