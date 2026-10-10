Più Uno, Ruffini-Gabrielli presentano il logo: lo slogan recita ‘Uguali per Costituzione’

Una stretta di mano a favore di flash e telecamere tra Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli ha dato il via alla proiezione all’interno del Salone delle Colonne, a Roma, del logo di ‘Più Uno‘, il nuovo partito fondato dall’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate e dall’ex capo della Polizia.

Il simbolo è circolare, tipico dei contrassegni elettorali italiani, ed è delimitato da una duplice cornice, composta da un anello sottile bianco esterno e una fascia arancione più spessa. Il nome del movimento è scritto in blu e in maiuscolo, con le lettere ancora circondate da un sottile bordo bianco. La parola ‘Più’ si trova sopra, mentre ‘Uno’ è collocata più in basso e presenta tre segmenti orizzontali di colore verde, bianco e rosso, richiamo al tricolore italiano. Lo slogan, di colore rosso, è quindi collocato nella parte inferiore e recita: ‘Uguali per Costituzione’.