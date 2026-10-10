Più Uno, Ruffini: “È un’offerta politica che punta a combattere l’astensionismo”

“Con tutti i partiti che c’erano, ne serviva proprio un altro? Rivolto la domanda: con tutta l’astensione che c’è, era proprio necessario aspettare così tanto per provare a dare un’altra offerta ai cittadini? Il problema è esattamente questo. Il compito di Più Uno sarà quello di portare tutti gli uno che sono rimasti a casa perché non si sentono rappresentati dall’attuale offerta politica”, ha detto Ernesto Maria Ruffini parlando al Salone delle Fontane di Roma in occasione dell’assemblea nazionale di Più Uno, il nuovo soggetto politico fondato assieme a Franco Gabrielli. “Di fronte a questo astensionismo e allo scempio che è stato fatto della rappresentanza dei cittadini con l’approvazione della legge elettorale da parte della destra penso che sia necessario riportare tutti quanti a occuparci di questo paese”.

Più Uno, Ruffini: “Firme? Possibile operazione con persone generose come Tabacci e Magi”

“Non c’è nessuna forza politica, né Fratelli d’Italia né il Pd, in grado di raccogliere 450mila firme in un paio di settimane, quindi si sta dicendo che nessun altro potrebbe entrare in Parlamento. Paradossalmente, se i partiti politici si sciogliessero, poi il Parlamento rimarrebbe vuoto. Allora il tema è cosa dirà la Corte Costituzionale di fronte a questo e ad altri profili di irragionevolezza. Se la Corte interverrà, allora noi raccoglieremo le 1500 firme a collegio” come prevede il Rosatellum, “è una cosa possibile anche se persone qui presenti e generose, riusciranno a fare una operazione, insieme ad altre generose persone che sono in Parlamento con cui dialoghiamo giornalmente. Parlo di Bruno Tabacci, ma anche di Riccardo Magi, persone con cui si dialoga e poi si vedrà cosa fare“, ha aggiunto Ernesto Maria Ruffini.

“È chiaro che per rispetto dei parlamentari bisogna chiedere a loro” per sapere “come si stanno organizzando per creare gruppi all’interno del Parlamento e consentire poi anche a loro stessi di raccogliere le firme in misura inferiore, altrimenti anche loro dovrebbero raccoglierle in misura massima, come previsto dalla norma”, ha ribadito. “Che tipo di aiuto mi aspetto da Magi? Anche Riccardo e Più Europa dovranno raccogliere le firme”, “per cui penso sia una cosa buona che all’interno del gruppo Misto stiano valutando se mettersi insieme e consentire di creare una nuova possibilità e una nuova offerta politica e raccogliere meno firme. Ma io mi auguro ancora che la Consulta possa intervenire in tempo”.

Centrosinistra, Ruffini: “Primarie? Se si fanno ci saremo ma spero in un terzo nome”

“Penso che sia doveroso in questo momento che tutte le forze politiche del centrosinistra siano generose e si trovi un nome indipendentemente dallo svolgimento delle primarie, perché si dimostrerebbe grande responsabilità politica. Dopodiché un terzo nome non esiste se prima non ci si mette d’accordo sul cosa si vuole fare e cosa si va a proporre ai cittadini perché il problema non è di trovare una persona, donna uomo che sia, ma il problema è cosa si sta offrendo come offerta credibile ai cittadini per dire siamo meglio noi per governare il futuro di questo Paese i prossimi anni con un patto che dovrebbe durare più di una legislatura”, ha detto ancora Ruffini. “Quindi se poi ci dovranno essere le primarie, perché questa generosità che fino adesso non si è dimostrata continuerà a non esserci”, “è ovvio che dovremmo esserci e vedremo poi come si svolgeranno, sperando che siano a doppio turno, con il voto possibilmente digitale, ma è l’ultimo dei problemi”.

Elezioni, Ruffini: “Chi al centro punta a fare l’ago della bilancia non aiuti la destra a vincere”

“Approfitto per dire una cosa a quelli che stanno al centro, perché noi invece stiamo nel centrosinistra, e cercheranno di fare l’ago della bilancia: non si assumano la responsabilità di far vincere la destra. Si impegnino nel centrosinistra per mandare a casa questo governo”, ha dichiarato l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate parlando delle prossime elezioni politiche.