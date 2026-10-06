Migranti, Piantedosi: “Avanti con il programma sui Cpr, servono per espellere i soggetti pericolosi”

“Noi andiamo avanti nel programma che abbiamo stilato, perché i Cpr sono previsti da una legge dello Stato, sono raccomandati dall’Europa sulla base di normative europee”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a Napoli, a margine dell’inaugurazione del nuovo centro educativo della Fondazione ‘A Voce d’e’ Crature’. “Servono ad andare incontro a quello che tutti reclamano – ha proseguito – cioè maggiori condizioni di sicurezza, per aiutare l’espulsione dei soggetti pericolosi, quindi non solo di quelli che sono in condizioni di irregolarità. Per cui andremo avanti, ascolteremo tutti per rassicurare tutti.