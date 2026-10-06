Legge elettorale, via libera della Camera alla fiducia sull’articolo 1 – La diretta

Con 226 voti favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti l’aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sull’articolo 1 (che disciplina l’elezione della Camera dei deputati con il nuovo sistema proporzionale con premio di maggioranza e l’introduzione delle preferenze) della riforma della legge elettorale.
Punti chiave
“Non siete riusciti a fare nulla di buono per questo Paese, ora avete paura del voto. Così volete imporre questa legge che tutela voi ma soprattutto il partito di Giorgia Meloni: i suoi alleati si sono dovuti piegare alla potente d’Italia, anche rischiando di essere svuotati elettoralmente. Dall’Italia nata dalla Resistenza voi volete portarci con il ‘Melonellum’, con una legge infame – perché solo così si può chiamare una norma che impone la raccolta di 450 mila firme per la presentazione delle liste -, all’Italia autoritaria che impedisce la partecipazione democratica“. Così il capogruppo di Avs in commissione affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti nella dichiarazione di fiducia posta dal Governo alla legge elettorale.
“Questa legge elettorale è nata male ed è cresciuta peggio. È nata per garantire maggiore stabilità dopo il Governo più longevo della storia repubblicana: già questa è una contraddizione. Ed è cresciuta attraverso continui correttivi, introdotti, da un lato, per evitare profili di evidente incostituzionalità, dall’altro per inseguire la contingenza dei sondaggi. Il risultato è una legge che spingerà verso coalizioni eterogenee tenute insieme più dalla volontà di sconfiggere l’avversario che da una reale condivisione politica e programmatica”. Lo ha dichiarato in Aula alla Camera Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, intervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia posta sull’articolo 2 della legge elettorale.”Agli elettori verranno promessi programmi irreazilizzabili e una scelta dei propri rappresentanti che resta in larga parte fittizia, perché le preferenze vengono depotenziate dai capilista bloccati. Resta poi incomprensibile l’aumento delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni, senza consentire la raccolta digitale: nel 2026 è una scelta senza giustificazione. I partiti sono all’ultimo posto tra i corpi intermedi di cui gli italiani si fidano. Questa legge non farà nulla per recuperare quella fiducia”, conclude Pastorella.
Sono in corso, nell’aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo all’art.2 della legge elettorale. Seguirà poi la chiama per appello nominale.
Con 226 voti favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti l’aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sull’articolo 1 (che disciplina l’elezione della Camera dei deputati con il nuovo sistema proporzionale con premio di maggioranza e l’introduzione delle preferenze) della riforma della legge elettorale. Ora si procederà con le dichiarazioni di voto e la votazione sulla fiducia posta dal governo sull’articolo 2 (che riguarda analogamente l’elezione del Senato della Repubblica).