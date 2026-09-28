Omicidio Giulio Regeni, oggi la sentenza del processo a Roma

E’ il giorno della sentenza del processo per la morte di Giulio Regeni. Grande attesa al Tribunale di Roma dove da questa mattina si trovano i genitori del ricercatore torturato e ucciso in Egitto, ma non solo. “In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo”, ha detto l’avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, al suo arrivo a piazzale Clodio. In piazza, insieme al Popolo Giallo, era presente anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.