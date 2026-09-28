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lunedì 28 settembre 2026

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Omicidio Giulio Regeni, oggi la sentenza del processo a Roma

Omicidio Giulio Regeni, oggi la sentenza del processo a Roma
La madre di Giulio Paola Deffendi ed il padre Claudio Regeni in aula per la sentenza in tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
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La madre di Giulio Paola Deffendi con Elly Schlein prima della sentenza fuori dal tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
La madre di Giulio Paola Deffendi con Elly Schlein prima della sentenza fuori dal tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Il padre di Giulio Claudio Regeni con Elly Schlein prima della sentenza fuori dal tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Gruppo dei sostenitori in gialli ed i politici, la mamma e il papà di Giulio prima della sentenza fuori dal tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Gruppo dei sostenitori in gialli ed i politici, la mamma e il papà di Giulio prima della sentenza fuori dal tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Gruppo dei sostenitori in gialli ed i politici, la mamma e il papà di Giulio prima della sentenza fuori dal tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Gruppo dei sostenitori in gialli ed i politici, la mamma e il papà di Giulio prima della sentenza fuori dal tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Irene Regeni e Elly Schlein prima della sentenza fuori dal tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Il padre Claudio Regeni prima della sentenza fuori dal tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Elly Schlein arriva alla sentenza fuori dal tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Cartello per giulio fuori dal tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Il padre Claudio Regeni prima della sentenza fuori dal tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
La madre di Giulio Paola Deffendi ed il padre Claudio Regeni in aula per la sentenza in tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
La madre di Giulio Paola Deffendi ed il padre Claudio Regeni in aula per la sentenza in tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
La madre di Giulio Paola Deffendi ed il padre Claudio Regeni in aula per la sentenza in tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
La madre di Giulio Paola Deffendi ed il padre Claudio Regeni in aula per la sentenza in tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
il Pubblico Ministero Sergio Colaiocco in aula per la sentenza in tribunale di Roma ( Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)

E’ il giorno della sentenza del processo per la morte di Giulio Regeni. Grande attesa al Tribunale di Roma dove da questa mattina si trovano i genitori del ricercatore torturato e ucciso in Egitto, ma non solo. “In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo”, ha detto l’avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, al suo arrivo a piazzale Clodio. In piazza, insieme al Popolo Giallo, era presente anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

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