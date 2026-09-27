Suppletive Reggio Calabria, urne aperte: quattro candidati per la Camera

Sono aperte le urne per le elezioni suppletive nel collegio uninominale 05 di Reggio Calabria, chiamate a eleggere il nuovo deputato alla Camera dopo le dimissioni di Francesco Cannizzaro, eletto sindaco del capoluogo calabrese. Il voto si svolge domenica 27 settembre fino alle ore 23 e lunedì 28 settembre dalle 7 alle 15.

La consultazione riguarda un seggio alla Camera e vede in corsa quattro candidati: Fabio Roscioli per il centrodestra, Domenico Giannetta per Futuro Nazionale con Vannacci, Francesco Antonio Benedetto per il campo largo e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare. La candidatura di Roscioli, tesoriere nazionale di Forza Italia, è stata ufficializzata ad agosto, mentre Giannetta è stato scelto da Futuro Nazionale dopo aver lasciato Forza Italia.

Reggio Calabria, la sfida per il seggio alla Camera

Le elezioni suppletive sono diventate anche un confronto politico tra forze della stessa area di centrodestra. Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, ha schierato Domenico Giannetta, già esponente di Forza Italia. Il centrodestra sostiene invece Fabio Roscioli.

Il voto interessa il collegio uninominale 05, che comprende complessivamente 71 Comuni. La consultazione rappresenta il primo appuntamento elettorale nazionale di Futuro Nazionale dopo la nascita del nuovo partito di Vannacci.

Urne aperte fino a lunedì pomeriggio

Il confronto politico lascia ora spazio al voto. Gli elettori del collegio uninominale 05 di Reggio Calabria sono chiamati a scegliere il nuovo rappresentante alla Camera dei deputati.

I seggi resteranno aperti domenica 27 settembre fino alle 23 e lunedì 28 settembre dalle 7 alle 15. Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio delle schede.