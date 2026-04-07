Caso Delmastro, i pm dispongono il sequestro del cellulare di Mauro Caroccia

La Direzione distrettuale antimafia di Roma ha ordinato il sequestro del telefono cellulare di Mauro Caroccia, indagato insieme alla figlia Miriam per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell’ambito dell’inchiesta sulla società ‘Le 5 Forchette’, nella quale aveva una partecipazione anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (non indagato). Gli inquirenti puntano ora ad analizzare, con un consulente tecnico, il contenuto del dispositivo, esaminando conversazioni e messaggi relativi sia alla costituzione della Srl, avvenuta nel dicembre 2024, sia alla gestione del ristorante ‘Bisteccheria d’Italia‘ in via Tuscolana, a Roma.

Caroccia è stato condannato in via definitiva a quattro anni. Domani sarà ascoltata la moglie dell’uomo. Secondo quanto riferito da Caroccia durante l’ interrogatorio del 1 aprile a piazzale Clodio, la donna avrebbe partecipato, insieme alla figlia, alla costituzione della società presso uno studio notarile di Biella il 16 dicembre di due anni fa.