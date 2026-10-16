Milano, torna la jam dei dj di ‘Yurta House Party’ all’Apollo

Dopo lo straordinario successo del primo appuntamento, che ha registrato un grande riscontro di pubblico ed entusiasmo, ‘Yurta House Party’ torna all’Apollo Milano per il suo secondo appuntamento della stagione domenica 25 ottobre. Il progetto ideato da Yurta Studio — creative hub milanese attivo tra direzione artistica, musica, fotografia, video e sviluppo di progetti creativi — conferma la sua casa nel club milanese con una serata ricca di ospiti.

Al centro del format rimane la Dj Jam e il claim ‘Where djs meet musicians’: un’esperienza collettiva in cui il Dj costruisce il groove e i musicisti entrano nel set per improvvisare dal vivo. Non un semplice Dj set né una jam tradizionale, ma un incontro tra due mondi in cui ogni performance nasce sul momento ed è irripetibile. Ideato da Federico Baroni (direttore artistico di Yurta Studio), ‘Yurta House Party’ nasce per riportare la musica suonata, gli strumentisti e gli artisti al centro della scena, azzerando le distanze con il pubblico in un’atmosfera informale e inclusiva.

Il programma della seconda serata

Dalle 18:00 all’01:00, la consolle e il palco dell’Apollo si alterneranno tra vinyl selection, live band, sonorità internazionali e incontri inediti sul palco:

• 18.00 – 20.30: You Nico + Open Jam — Apertura con la selezione in vinile del curatore musicale dell’evento affiancata dalla jam aperta agli strumentisti e ai presenti.

• 20.30 – 22.00: Ombra + Stunt Pilots (Live Band) — I live show delle due band infiammano la prima serata.

• 22.00 – 23.15: You Nico — DJ set che negli ultimi 20 minuti vedrà l’ingresso dei musicisti sul palco per un’improvvisazione corale.

• 23.15 – 23.45: Flowstrong (dj di Taiwan) w/ Zo Vivaldi (Stunt Pilots) — Incontro speciale in console tra il DJ taiwanese e il chitarrista/produttore degli Stunt Pilots.

• 23.45 – 01.00: Monnet (bassista Stunt Pilots) — Set di chiusura e clubbing fino a fine serata.

Come sempre, YURTA HOUSE PARTY è molto più di una serata musicale: è una vera e propria community costruita attorno a libertà di espressione, condivisione e street culture. Anche per questo secondo appuntamento, la Sala B dell’Apollo farà da cornice a diverse attività artistiche e di svago tra cui biliardino, tattoo, esposizioni fotografiche e interviste

YURTA HOUSE PARTY

Domenica 25 ottobre 2026 — 18:00 / 01:00

Apollo Milano — Via Giosuè Borsi 9/2

Ingresso €10