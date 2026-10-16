Flotilla, indagati dai pm di Roma i ministri israeliani Ben Gvir e Katz

Dodici persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per le operazioni legate alle due missioni della Global Sumud Flotilla verso Gaza, stoppate da Israele in acque internazionali. Gli attivisti italiani erano stati detenuti in Israele e poi espulsi dopo due giorni . L’inchiesta coinvolge i vertici delle autorità israeliane, compresi il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir e il titolare della Difesa Israel Katz. La magistratura capitolina sta ricostruendo le modalità degli interventi in mare, contestati per presunte violazioni del diritto internazionale, e le condizioni in cui sono state trattenute le persone a bordo. Gli accertamenti riguardano anche le denunce di trattamenti degradanti, la presunta lesione dei diritti fondamentali e le limitazioni alle garanzie difensive. Tra le ipotesi di reato sequestro di persona e la tortura. Durante il fermo erano stati ammanettati e bendati e derisi da Ben Gvir. Alcuni avevano denunciato maltrattamenti.

La Procura: “Accertamenti hanno consentito di ricostruire sequenza eventi”

“I complessi e articolati accertamenti, delegati ed effettuati dal Ros Reparto Antiterrorismo hanno consentito di ricostruire la sequenza degli eventi”, si legge nella nota della procura Capitolina. “Sono stati così acclarati i seguenti abbordaggi in acque internazionali: attraverso l’analisi tecnica e le testimonianze si sono ricostruiti con precisione modalità esecutive e dinamica degli abbordaggi navali avvenuti in violazione del diritto internazionale marittimo al di fuori delle acque territoriali, ed in particolare la distruzione dei mezzi di comunicazione streaming e delle relative apparecchiature ed il sequestro dei dispositivi elettronici dei partecipanti alla missione”, prosegue la nota.