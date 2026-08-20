Lega, Romeo avvisa Salvini: “Il partito così come è non va, va trovata una soluzione prima di Pontida”

Continuano le tensioni all’interno della Lega dopo che il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha messo in discussione la linea del segretario Matteo Salvini, lanciando l’idea di un’associazione per il rinnovamento del partito. Giovedì Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, sono tornati sul tema in un incontro al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. “La situazione nella Lega? E’ quella di cui indubbiamente noi abbiamo preso atto nel direttivo che abbiamo fatto del 7 agosto. Che esistono alcuni problemi che ci ha segnalato la base, che ci hanno segnalato gli elettori. Chi ci ha fatto capire che insomma la Lega così non va e noi abbiamo ovviamente fatto questa fotografia”, ha detto Romeo, che ha aggiunto: “Pontida è dove si rinnova il legame con la propria comunità e dove ci sono i valori che vengono esaltati dalla nostra storia. Quindi penso che assolutamente prima di Pontida ci sarà l’occasione, ci dovrà essere l’occasione, per trovare una soluzione insieme”.

Romeo: “Della squadra può far parte anche Salvini, ma che squadra sia”

“Il segretario Salvini ha preso atto della situazione. Naturalmente noi abbiamo proposto anche una soluzione, perché alla fine dobbiamo uscirne tutti insieme. Proporre una squadra, che è quello che in questo momento può aiutare la Lega a risalire la china e ad affrontare quelle che sono le future lezioni politiche, visto che ci sarà una competizione, vista anche alla legge elettorale tra leader, ma soprattutto che sarà polarizzata da una parte dalla Meloni e dall’altra da chi sarà il candidato di centro-sinistra”, ha proseguito Romeo. “Quindi questa è la nostra proposta. Ovviamente – ha aggiunto il capogruppo al Senato – siamo in attesa che il nostro segretario ci dia una risposta da questo punto di vista. Ma noi abbiamo proposto soluzioni, non creato problemi. Con Salvini sempre segretario? Nessuno ha detto che Salvini non debba far parte della squadra. Anzi, ci mancherebbe altro, però che squadra sia”. “Penso a una squadra che coinvolga Zaia e i governatori che in questo momento sono le persone che hanno maggior appeal nei confronti degli elettori”, ha affermato ancora l’esponente del Carroccio.

(Foto Nelson Hasanpapaj /LaPresse)

A. Fontana: “Solo dato voce a malumori, non è una lotta contro Salvini”

“Non abbiamo fatto altro di diverso dal dare voce alle cose che la gente dice, alle difficoltà che si trovano nelle sezioni, ai malumori che purtroppo si respirano, tutto lì”, ha dichiarato Fontana. “Non la si deve vedere come una lotta contro Salvini. È una lotta che va nella direzione di ridare alla Lega quella capacità che l’ha sempre portata a essere un partito determinante nel nostro Paese. Dobbiamo cercare di migliorare la situazione per cercare di fare in modo che si risolvano quelli che sono i problemi che oggi si respirano”, ha sottolineato il governatore della Lombardia, che ha parlato anche delle elezioni comunali a Milano: “Il candidato sindaco a Milano? Se ne stanno occupando i segretari nazionali, penso che sia loro compito. Mi auguro che sia un bravo candidato e loro sceglieranno senz’altro un bravo candidato: perché mai, come in questa occasione, Milano è ritornata contendibile”.

Romeo e Fontana contestati: “Il Capitano non si tocca”

Alcuni manifestanti hanno interrotto per alcuni minuti l’incontro in programma con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega – Salvini Premier al Senato e il governatore della Lombardia Attilio Fontana al Caffè della Versiliana al grido di “Il capitano non si tocca”, con alcuni cartelli e fischietti. A rispondere, dal palco dove era intervistato, lo stesso Romeo: “Noi siamo qui a dare soluzioni, non per spaccare le Lega”