Comunali Milano, 3 minuti con Antonio Civita: “Restituire orgoglio che milanesi avevano per la città"

Quarta puntata di “Tre Minuti a Milano con”, il format LaPresse dedicato ai candidati alle elezioni amministrative 2027. Protagonista Antonio Civita, amministratore delegato di Panino Giusto.

Civita ha scelto di incontrare LaPresse all’Accademia del Panino Italiano, in un ex sito industriale ATM riconvertito a campus legato all’hospitality, esempio, dice, di “rigenerazione industriale ben riuscita a Milano”. Per l’imprenditore le principali criticità in città sono tre: la primo è restituire dignità abitativa a quella che chiama “la linfa vitale di Milano, i lavoratori che ogni mattina accendono la macchina della città: casa, servizi primari, asili, trasporti”. La secondo è ridare slancio agli investimenti privati: “Milano deve essere una città che crea ricchezza, e questa ricchezza deve essere poi riconvertita per una pubblica utilità”. Il terzo è la sicurezza, “un’ansia per tutti i milanesi”. Il metodo che propone per la futura amministrazione è “pragmatico” e “non ideologico”: coinvolgere i cittadini, individuare priorità condivise e lavorarci con processi organizzati. Sulla giunta Sala, Civita riconosce il merito di aver tenuto in ordine i conti del Comune, ma segnala come principale demerito lo scollamento con il cittadino milanese: gira per i quartieri, dice, e incontra associazioni, imprenditori e artigiani che hanno perso “quell’orgoglio sano che il milanese aveva per la propria città” — un momento che definisce tra i più difficili per Milano. Chiude rivendicando il proprio approccio da imprenditore: analizzare i problemi, coinvolgere chi sa fare, e trasformare gli impegni presi in risultati concreti “nei tempi e nei modi” stabiliti.



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