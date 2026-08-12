Meloni: “Salvini al Viminale? Impegno enorme a Mit, Piantedosi sta dando massimo”

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna, in una intervista a Chi, sulle ipotesi di rimpasto a settembre con il possibile ritorno del leader della Lega, Matteo Salvini, al Viminale, sottolineando che Piantedosi sta facendo bene e che il numero uno del Carroccio sta affrontando un impegno enorme al Mit.



“Matteo sarebbe un ottimo ministro dell’Interno, lo ha già dimostrato. Ma si sta spendendo in una competenza molto complessa che è quella delle infrastrutture e dei trasporti, che richiede un impegno enorme e lo sta facendo con una dedizione incredibile. Dall’altro lato anche il ministro Piantedosi sta dando il massimo nel suo ambito – quello della sicurezza e dell’immigrazione – nel quale non c’è un giorno in cui si possa abbassare la guardia, come dimostra anche la recente crisi di Ceuta” ha detto la presidente del Consiglio al settimanale Chi, in edicola da oggi. “So che la gente si aspetta di più su questo ma con pazienza e costanza stiamo costruendo e consolidando risultati importanti e strutturali anche su questi fronti. Dal crollo degli sbarchi alla diminuzione degli omicidi, dei furti, delle rapine e dei femminicidi. Fino al rafforzamento dei presidi sul territorio, a partire da quelli nelle stazioni, e alle misure a sostegno delle forze dell’ordine. Non si è realmente liberi se non si è sicuri a casa propria o nella propria città”, aggiunge la premier.

“Vannacci? Né un problema, né una risorsa”

Parlando poi del leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, Meloni dice di non considerarlo né un problema né una risorsa: “Non un problema, perché la democrazia per me non lo è mai. Non una risorsa, perché tutto quello che ho visto finora racconta, purtroppo, un’operazione per favorire la sinistra”. Quanto alle preoccupazioni degli italiani per eventuali rincari dei costi per le famiglie a settembre, derivanti da guerre e restrizioni energetiche, la premier rassicura: “Gli ultimi decreti per abbassare il costo del gasolio rappresentano un unicum in Europa. Nessun altro governo europeo è intervenuto così. Poi, certo, se durasse o peggiorasse ancora, dovremmo immaginare soluzioni nuove”, aggiunge “ma il punto è che non siamo restati e non resteremo a guardare. Quindi, a chi parte dico di godersi le vacanze: il nostro lavoro, anche ad agosto, è fare in modo che il rientro sia più leggero possibile, tenuto conto delle condizioni”.