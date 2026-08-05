Delmastro e le chat con Caroccia: oggi il voto alla Camera – La diretta

Ha preso il via, in Aula alla Camera, l’esame della relazione approvata ieri dalla Giunta per le autorizzazioni sul caso di Andrea Delmastro.
La Giunta ha bocciato a maggioranza l’integrazione istruttoria sulla vicenda cui era legata anche la possibilità di dissequestrare le chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan Senese.
Si va verso il voto palese, nell’Aula della Camera, sulla relazione sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Delmastro Delle Vedove. Sia la maggioranza che le opposizioni, infatti, secondo quanto si apprende, non intenderebbero richiedere il voto segreto.
Punti chiave
“Non c’è un ministro o un sottosegretario che rappresenti il governo, il governo non ci mette la faccia? Meloni non ci mette la faccia. Eppure parliamo di un fatto molto importante”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte ha iniziato il suo intervento in Aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla relazione della giunta autorizzazioni sul caso Delmastro.
“Collega, mi spiace, ma devo interrompere – è intervenuta la presidente di turno Anna Ascani – perché si tratta di un interna corporis, e quindi non è previsto che i banchi del governo siano occupati”. “Signora Presidente, la mia non era una valutazione tecnica – aggiunge -. Il mio non era un giudizio politico”.
La maggioranza “sta scudando un amichetto di partito” e “macchia così le istituzioni”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte parlando in Aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla relazione della giunta autorizzazioni sul caso Delmastro. “Qui si parla anche dell’idea di giustizia che ha questo governo e anche Giorgia Meloni – prosegue -. Giorgia meloni diserta quest’aula e mi chiedo se fosse stata qui, che cosa avrebbe detto oggi? Cosa avrebbe detto ai cittadini che ci seguono? Cari cittadini, qui oggi parliamo di uno scudo. Uno scudo contro il carovita? No. Ma di uno scudo contro il crollo degli stipendi? No. Di uno scudo contro il caro della produzione industriale? No, nemmeno. Di uno scudo contro il boom delle ore di cassa integrazione? Neppure. Carburante, neppure. Qui parliamo di uno scudo degli amici di partito. Prima che è stata scudata la Santanché, oggi è la volta di Delmastro. E allora diciamolo. Questi sono le priorità vostre rispetto ai bisogni dei cittadini. In questo modo voi dimostrate di essere anni luce dai bisogni dei cittadini, ma anche anni luce dall’onore delle istituzioni”.
“Lo scudo ormai vi appartiene, perché vi appartiene per mentalità – prosegue Conte -. È chiaro, quindi non cambierete idea. Però voglio qui dire ai cittadini che ci seguono a casa, ai rappresentanti delle associazioni varie che si battono per la legalità, a coloro che combattono ogni giorno il racket, non perdete la speranza. Le cose possono cambiare. C’è un’altra Italia e toccherà a noi tirare fuori le istituzioni dalle sabbie mobili in cui le avete precipitate. Toccherà a noi istituire in Italia un’altra idea e un’altra pratica di giustizia. Lo faremo anche con persone competenti, i veri eroi dell’antimafia, quelli che hanno combattuto il clan dei casalesi, coloro che sono stati affianco realmente a combattere antimafia di Falcone, non Falcone, Borsellino. Lo faremo cancellando tutte le norme che avete scritto che sono vergognose”.
“Il caso delle chat di Delmastro? Noi siamo contrari ai privilegi della casta. Su questo però c’è un aspetto abbastanza singolare perché per quanto riguarda Delmastro non c’è alcuna attività giudiziaria in atto, non è indagato, e si chiede di rilasciare delle conversazioni private in maniera del tutto arbitraria. Quindi noi siamo per sicuramente la tutela di quello che è l’ambito privato di un parlamentare, però auspichiamo che lo stesso Delmastro renda disponibili queste conversazioni di sua spontanea volontà. Però, per il principio che le attività personali rimangono personali, non c’è nessun presupposto affinché lui sia obbligato a rendere pubbliche quelle che sono delle conversazioni private. Quindi voteremo contro”. Così Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, in una conferenza stampa alla Camera.
“È una barbarie impedire le indagini sulla mafia” e “non potete chiudere gli occhi agli italiani, non si può bendare l’Italia”. Così in aula alla Camera la deputata Avs Elisabetta Piccolotti. Durante il suo intervento i colleghi di partito si sono alzati e si sono bendati gli occhi con delle fasce bianche, poi consegnate spontaneamente, dopo alcuni minuti, agli assistenti parlamentari intervenuti su richiamo della presidente di turno Anna Ascani.
“È doveroso commemorare Falcone e Borsellino con le parole. Ma che senso ha farlo se poi la mafia non si combatte con i fatti? E oggi il fatto è uno: siamo all’ultimo atto di una farsa con cui la maggioranza vuole impedire alla Procura di acquisire chat che ritiene rilevanti in un’indagine per riciclaggio e reati aggravati dall’agevolazione mafiosa. Non basta. Si arriva persino a impedire alla Giunta che deve decidere di leggere quegli atti. Il Parlamento viene trasformato in un bunker per scudare Delmastro. Le prerogative parlamentari esistono per proteggere la democrazia, non per mettere al riparo gli amici di Giorgia Meloni. La domanda In tutta questa vicenda resta soltanto una: perché avere paura che quelle chat vengano lette? Noi una scelta l’abbiamo fatta: nessuno scudo, nessun privilegio, nessuna zona franca. Il diritto dei cittadini alla verità viene prima di ogni cosa. E chi oggi parla di antimafia, domani abbia almeno il coraggio di spiegare da che parte ha scelto di stare”. Così la deputata M5S Carla Giuliano intervenendo in aula.