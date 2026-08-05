Delmastro e le chat con Caroccia: oggi il voto alla Camera – La diretta

Ha preso il via, in Aula alla Camera, l’esame della relazione approvata ieri dalla Giunta per le autorizzazioni sul caso di Andrea Delmastro.

La Giunta ha bocciato a maggioranza l’integrazione istruttoria sulla vicenda cui era legata anche la possibilità di dissequestrare le chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan Senese.

Si va verso il voto palese, nell’Aula della Camera, sulla relazione sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Delmastro Delle Vedove. Sia la maggioranza che le opposizioni, infatti, secondo quanto si apprende, non intenderebbero richiedere il voto segreto.