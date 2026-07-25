Caso Roggero, Vannacci con Mattarella in video AI per la grazia

Un nuovo video prodotto con l’intelligenza artificiale e ambientato nell’antica Roma è stato postato dal leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. “Grazia per Roggero. Amen”. È la didascalia che accompagna il video, pubblicato su Instagram.

Il leader di Futuro nazionale, rappresentato come un condottiero dell’Antica Roma, si incammina verso un personaggio nelle vesti di quello che sembra un politico – non è chiaro se ‘senatore’ o ‘imperatore’ – seduto su un trono che ha le sembianze del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con in mano una pergamena che gli consegna. Nel frattempo, nelle immagini si vede la statua di una dea bendata, ‘Iustitia Augusta’, con in mano una bilancia. Il ‘politico’ apre la pergamena, su cui all’inizio non c’è scritto nulla, ma dopo alcuni secondi appare la scritta ‘Gratia’ marchiata a fuoco. Dopodiché si alza e si avvicina alla bilancia, su cui appoggia una sorta di diamante, che la fa pendere da un lato. Quindi, nel video si vede una colomba bianca che arriva alla finestra con le grate della cella in cui si trova un uomo che ha il volto di Mario Roggero, dal cui occhio destro sgorga una lacrima. Quindi, il filmato si conclude con Vannacci che libera le mani del gioielliere di Grinzane Cavour dalle manette e lo accompagna all’uscita del carcere, dove c’è una folla che applaude. Roggero fa un sospiro di sollievo e abbraccia a lungo la moglie e le figlie. Nel filmato si vedono altri personaggi, tra cui il deputato di Futuro nazionale, Rossano Sasso.