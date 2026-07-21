Autonomia, ok Camera a prime pre-intese tra le proteste delle opposizioni in Aula

La Camera ha dato via libera alle risoluzioni di maggioranza favorevoli agli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” e per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”.

Domani sarà approvata anche la risoluzione relativa alla pre-intesa con il Veneto sulle stesse materie. Protesta in Aula delle opposizioni, con i parlamentari di Pd, M5S e Avs che hanno mostrato in aula cartelli con su scritto “La salute è un diritto, non un privilegio“, “Sanità per tutti da nord a sud”, “No autonomia, no sanità per pochi”.