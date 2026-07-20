Morto Daniele Compatangelo, giornalista La7 da Washington. Trump gli disse: “Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei”

È stato trovato morto in casa a Washington il giornalista Daniele Compatangelo. Piemontese, 50 anni, era corrispondente dalla Casa Bianca per La7 e presidente della White House Foreign Correspondents Association WHFCA. Secondo quanto apprende LaPresse, nell’abitazione la polizia non ha trovato segni di effrazione e non c’erano segni di violenza sul corpo. Il nome di Compatangelo era rimbalzato in particolare sulla stampa dopo l’intervista telefonica che aveva realizzato al presidente Usa Donald Trump, che la trasmissione ‘L’Aria che tira’ aveva mandato in onda il 19 giugno. In quella telefonata, avvenuta poco dopo il summit del G7 in Francia, Trump aveva detto al giornalista: Giorgia Meloni “probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto. Avrei anche potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena”. Dichiarazioni che avevano scatenato polemiche.

Il Tg di La7 ha confermato la notizia in un articolo pubblicato sul suo sito, in cui la rete esprime le sue condoglianze a parenti, amici e colleghi del giornalista. “Nato in Italia nel 1975 e residente a Washington, Daniele Compatangelo è stato un pluripremiato corrispondente estero italo-americano con oltre 25 anni di esperienza. Ha intervistato leader politici statunitensi e personalità di spicco nel mondo, realizzato inchieste giornalistiche e seguito otto edizioni dei Giochi Olimpici. Esperto di affari europei e mediorientali, in Italia collaborava con La7, Sky Tg24 e Tv2000. Era anche analista politico per il canale di notizie mediorientale 24 ore su 24 Shams TV e per American Pulse. Ha lavorato a Sydney, Pechino, Vancouver e altre città del mondo ed era membro fondatore della White House Foreign Correspondents’ Association”, si legge sul sito del Tg di La7. “È morto improvvisamente, a 50 anni, Daniele Compatangelo, giornalista collaboratore di La7 diventato voce della rete dagli Stati Uniti. Proprio per La7, negli ultimi mesi, Compatangelo aveva realizzato due scoop mondiali dagli Usa”, viene evidenziato. Oltre a quello relativo alle parole di Trump sull’incontro con Meloni al G7 di Evian, il riferimento è a una precedente intervista telefonica al presidente Usa che era andata in onda sul programma Omnibus, sull’aiuto dato dal G7 agli Usa nella guerra in Iran: “Non avevamo bisogno di alcun supporto. Quindi abbiamo vinto la guerra. Era un po’ irrilevante, irrilevante! Devo andare. Ho una riunione importante in corso, ma abbiamo vinto la guerra in Iran. Non avevamo bisogno del loro aiuto. Grazie mille”, aveva detto Trump.