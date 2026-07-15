Mario Roggero, confermata la condanna a 14 anni: “E’ finita, hanno voluto darmi l’ergastolo”

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e nove mesi a Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, che aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio del 28 aprile 2021. I giudici della Corte d’Assise d’Appello avevano ridotto la pena da 17 anni a 14 anni e nove mesi di reclusione, confermando però la responsabilità dell’imputato per omicidio volontario e tentato omicidio.

Legale di Roggero: “Ricorreremo alla Corte Europea dei diritti dell’uomo”

“Massimo rispetto per questa sentenza ma anche grande delusione, ora attendiamo le motivazioni e valuteremo il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo”, ha detto l’avvocato Stefano Marcolini, difensore con il collega Sergio Rovani di Mario Roggero, all’uscita dalla Corte di Cassazione.

Il gioielliere: “E’ finita, i giudici di Roma hanno voluto darmi l’ergastolo”

“È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere“. Così in un video pubblicato su TikTok Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l’assalto al suo negozio. Oggi la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino. “Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l’ergastolo”, dice Roggero. “Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi, sia materialmente che umanamente. Adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro le ingiustizie e contro la criminalità sempre più dilagante. Un grande abbraccio a tutti voi, sarete voi la mia voce”, conclude.

Salvini: “Grazia per Roggero, appello a Mattarella”

“In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero. Chiediamo la grazia per lui! Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio”, ha detto su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

“Ritengo ingiusta questa condanna. Abbiamo combattuto insieme per una nuova legge sulla legittima difesa, che ha evitato sofferenza e carcere a tanti cittadini perbene, ma evidentemente non basta e bisogna allargare ancora di più il sacrosanto diritto alla legittima difesa di chi viene aggredito. E lo faremo. Evitando per legge anche il ‘risarcimento danni’ ai parenti dei ladri feriti o uccisi in seguito al loro crimine. Per Mario adesso, insieme a tutti voi, farò il possibile perché gli venga concessa la grazia. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor presidente della Repubblica. Una grazia per un uomo onesto che, a 72 anni e dopo una vita di sacrifici, non merita di condividere una cella con dei veri criminali”.