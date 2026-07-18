Caso Roggero, Salvini: "No pressione, Mattarella sceglierà liberamente"

“Roggero sta bene, noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. La moglie ha chiesto grazia e ha fatto bene e sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente e nei tempi e nei modi che vorrà il Presidente della Repubblica che è l’unico che può decidere modi tempi e contenuti poi ci sono tanti modi per scontare la pena. A 72 anni dopo una vita di lavoro non penso che passerà anni in un istituto carcerario”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini all’uscita dal carcere di Bollate, al termine della visita di un’ora e mezza a Mario Roggero dopo la prima di reclusione.