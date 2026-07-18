Mondiali 2026, Rodri: "È solo un'altra partita, il nostro un percorso lungo 4/5 anni"

Il capitano della Spagna Rodri in conferenza stampa ha parlato della finale dei Mondiali 2026 contro l‘Argentina in programma domenica sera a New York. “Siamo cresciuti gradualmente”, ha dichiarato. “Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo perché è stato un processo durato cinque anni”, ha aggiunto. “È solo un’altra partita – ha continuato – Certo, è una finale e le finali sono diverse, ma dobbiamo continuare a fare le stesse cose che stiamo facendo perché è stato un percorso lungo quattro o cinque anni, da quando abbiamo vinto per la prima volta la Nations League, poi gli Europei e ora siamo arrivati qui alla finale dei Mondiali”