Norvegia, vasto incendio vicino a Oslo: distrutte oltre 100 case

Un vasto incendio nel sud della Norvegia ha distrutto oltre 100 abitazioni venerdì, costringendo centinaia di persone a evacuare la zona. Lo hanno riferito la polizia e l’emittente pubblica nazionale. Le fiamme sono divampate venerdì, intorno alle 15.30, in una casa a schiera nella città di Drammen (a circa 34 chilometri a sud-ovest di Oslo). L’incendio si è poi propagato nell’area circostante e nei boschi vicini. Sabato mattina i vigili del fuoco erano ancora al lavoro per cercare di domare il rogo.

L’Nrk, l’emittente pubblica norvegese, ha riferito che centinaia di persone si sono recate presso un centro di accoglienza per sfollati. Non risultano residenti dispersi, hanno dichiarato le forze dell’ordine. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite.