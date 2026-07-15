Legge elettorale, Donzelli: “Fdi assieme a FN? Votiamo ciò che riteniamo utile per italiani”

“Fratelli d’Italia vota con Futuro Nazionale? FdI da quando siamo in parlamento vota qualsiasi cosa che ritiene utile per gli italiani. Non abbiamo motivo di non votare una cosa perché la propongono le opposizioni. Se fosse rimasto l’emendamento del centrosinistra lo avremmo votato. Lo hanno ritirato. Dopo aver fatto polemica per tanti mesi”, così il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli fuori da Montecitorio sul voto di questa mattina all’emendamento Ziello (Futuro Nazionale) sulle preferenze nella legge elettorale che ha visto il partito di Vannacci votare a favore assieme a quello di Meloni. Contrarie oltre alle opposizioni Lega e Forza Italia.