Italia-Usa, Pier Silvio Berlusconi: “Offeso come italiano per gli attacchi di Trump”

Il presidente di Mediaset e Ceo di Mfe-Mediaforeurope, Pier Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei palinsesti per la nuova stagione, ha commentato i recenti attacchi del presidente Usa Donald Trump alla premier Giorgia Meloni e all’Italia. “Sono orgoglioso di essere italiano ed è una cosa che mi ha toccato e profondamente infastidito. Io stimo il nostro primo ministro e penso che vista la situazione e visto il personaggio con cui abbiamo a che fare, meglio di così sarebbe difficile fare: trovare l’equilibrio tra tenere una posizione giusta con gli Stati Uniti, ma non mollare il punto sulle posizioni europee”. Berlusconi, Chairman e Group Ceo di Mfe-Mediaforeurope, lo ha detto nel corso di una serata con la stampa negli studi di Cologno Monzese per illustrare i palinsesti di Mediaset per la stagione 2026/27. “Mi sono sentito offeso come italiano, da parte mia tutto il mio appoggio a Giorgia Meloni: sono con lei“, ha aggiunto.

“Vannacci non coerente con mio pensiero centrodestra”

Restando in ambito politico, ha poi fatto cenno all’entrata in scena di Vannacci. “Non mi permetterei mai di dare consigli a Giorgia Meloni, c’è un governo e lei sta facendo un grande lavoro. L’Italia non è nuova a fenomeni che dal nulla crescono a livello politico. Ce ne sono tanti, alcuni fanno parte della storia nel bene e nel male, altri meno”, ha detto a proposito di una possibile alleanza del Centrodestra con il generale Vannacci. “Rispetto Vannacci, è un bravo comunicatore, efficace, ma non è coerente con il mio pensiero del centrodestra in termini di propaganda. In termini di realtà dei fatti aspettiamo i programmi e poi si vedrà cosa fare”, ha aggiunto.