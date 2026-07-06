Vertice Nato ad Ankara, il governo verso l’incognita Trump. Crosetto: “Gli impegni saranno rispettati”

Un vertice per rinnovare gli impegni presi sulle spese militari e, forse, per assumerne di nuovi, che non dovrebbe riservare grandi sorprese ma sul quale aleggia sempre l’incognita Trump, non essendo prevedibile la postura con cui il presidente Usa si presenterà all’appuntamento di Ankara.

La premier Giorgia Meloni e il governo italiano continuano a lavorare per preparare il summit Nato del 7 e 8 luglio in Turchia. A ribadirlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che più chiaro non potrebbe essere: “Se vuoi far parte di questa alleanza, devi rispettare gli impegni presi”, ovvero quel 5% del Pil in spese militari entro il 2035. “Noi abbiamo la fortuna, che abbiamo ereditato, di far parte della più forte alleanza che esista al mondo, la Nato” e questo “significa rispettare le regole che questa alleanza si è data, sia quando ti piacciono sia quando non ti piacciono. Se non ti piacciono, puoi uscire”, avverte il ministro, il quale però sostiene che “non ci sia un’alternativa a far parte della Nato. Se qualcuno ha un’idea diversa, la dica. Io non voglio allearmi né con la Russia né con la Cina“.

Crosetto smentisce anche fratture con l’alleato americano: “I rapporti reali con gli Stati Uniti sono ottimi, gli stessi che avevamo un anno fa, due anni fa o cinque anni fa”, anche se “Trump ha il suo modo di fare politica, il suo modo di incalzare gli alleati“. Tuttavia, assicura il ministro, il vertice di Ankara “è stato costruito perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni Paese si presenta avendo fatto la propria parte. Non vedo problemi da questo punto di vista, più di quelli che abbiamo avuto al vertice scorso. Poi cosa dirà e farà Trump lo vedremo”.

Meloni e Trump di nuovo faccia a faccia dopo lo scontro a distanza delle ultime settimane

La grande attesa, dunque, è per l’atteggiamento che avrà il presidente degli Stati Uniti, da mesi critico nei confronti degli alleati europei per il loro contributo all’Alleanza. Nel mirino è finita più volte anche l’Italia, e in Turchia Meloni e il tycoon avranno l’occasione di ritrovarsi faccia a faccia dopo il G7 di Evian e il successivo scontro a distanza che ha infiammato le ultime settimane. Come riportato da fonti diplomatiche, non è in agenda alcun incontro tra i due, ma i momenti di contatto, esattamente come avvenuto in Francia, di certo non mancheranno. La premier, come già annunciato in Parlamento, al vertice confermerà l’impegno dell’Italia a destinare il 5% del Pil al comparto entro il 2035, puntando su una traiettoria crescente. Per questo ricorderà l’aumento degli investimenti degli ultimi due anni, dall’1,6% al 2,8% (2,09% di spese tradizionali per la difesa e 0,71% relativo al nuovo concetto di sicurezza, pari a poco più di 15 miliardi di euro). Non solo. Secondo indiscrezioni di palazzo, anticipate ieri da Repubblica, Meloni potrebbe anche annunciare ad Ankara le cifre dell’aumento delle spese per la difesa nel prossimo futuro: 17 miliardi entro due anni.

L’attacco delle opposizioni: “Meloni si schiera ancora con Trump sulle spese militari”

“La presidente Giorgia Meloni sta andando al vertice Nato con la promessa di un incremento delle spese militari dello 0,55% del Pil entro il 2028. Ancora una volta si schiera con Donald Trump per far aumentare le spese militari e arricchire le industrie delle armi americane”, attacca il deputato Avs Angelo Bonelli, per il quale “i numeri parlano chiaro: ci si impegna a trovare 17 miliardi in più da destinare al riarmo in soli due anni”, mentre “la sanità pubblica è senza adeguati finanziamenti mentre 6 milioni di italiani non hanno accesso alle cure sanitarie pubbliche a causa delle lunghe liste di attesa. La destra trova le risorse per le armi e non per il diritto alla salute, la scuola , il clima e per l’aumento degli stipendi“.