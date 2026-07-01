Mattarella ricorda la strage di Dacca: nell’attacco terroristico morirono 9 italiani

Sergio Mattarella ha ricordato le vittime della strage di Dacca, in Bangladesh, nella quale persero la vita 22 persone, tra cui 9 italiani. “A dieci anni dall’attentato terroristico all’Holey Artisan Bakery di Dacca rinnovo le più sentite espressioni di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime. Quel vile atto di barbara violenza tolse la vita a donne e uomini di diverse nazionalità e credo religioso, colpiti mentre condividevano un luogo di convivio e amicizia, quanto di più distante da un’abietta manifestazione di intolleranza”, ha dichiarato il presidente della Repubblica.

“I terroristi volevano seminare odio, alimentare contrapposizione tra la popolazione del Bangladesh e la comunità internazionale – prosegue il Capo dello Stato -. Ne è invece scaturita rafforzata la solidarietà e la consapevolezza del valore del dialogo tra i popoli e il comune impegno contro la violenza”. “Nel ricordo commosso delle vittime, nove gli italiani, insieme a cittadini bangladesi, giapponesi, indiani e statunitensi, l’Italia riafferma con determinazione l’impegno al contrasto al terrorismo di ogni matrice, in raccordo con le attività promosse dalla comunità internazionale. La affermazione dei princìpi di civiltà esige rigore nel contrasto alla minaccia terroristica, per costruire società sicure, aperte e solidali”, conclude Mattarella.

La strage di Dacca del 1° luglio 2016: le vittime italiane

La strage di Dacca avvenne il primo luglio 2016 in un locale nel benestante quartiere Gulshan della capitale del Bangladesh. L’attacco terroristico fu portato a termine da un gruppo islamista composto da giovani armati di fucili d’assalto, machete e granate. Il bilancio delle vittime fu di 22 civili uccisi, tra cui 18 stranieri e 9 italiani. L’attacco durò quasi 12 ore, in cui gli avventori del locale furono tenuti in ostaggio, prima dell’intervento delle forze di sicurezza. I connazionali uccisi all’interno dell’Holey Artisan Bakery furono Adele Puglisi, Marco Tondat, Claudia Maria D’Antona, Nadia Benedetti, Vincenzo D’Allestro, Maria Riboli, Cristian Rossi, Claudio Cappelli e Simona Monti.

Foto Fabio Cimaglia / LaPresse Roma Aeroporto di Ciampino. Rientro delle vittime della strage di Dacca

Nel 2021 sette estremisti islamici sono stati condannati a morte da un tribunale del Bangladesh per l’attacco del 2016 nel locale di Dacca, contro gli occidentali. La corte ha affermato che il loro obiettivo era destabilizzare la nazione a maggioranza musulmana di 168 milioni di persone e trasformarla in uno stato militante.