Salvini su Vannacci: “Non lo sento più, mi freghi una volta ma non la seconda”

Più sentito Roberto Vannacci al telefono? “No, zero. No, mi freghi una volta ma non mi freghi la seconda volta“. Così il vicepremier Matteo Salvini all’evento Nexus della Lega Giovani a Milano Marittima.” Io non porto rancore. La delusione per Vannacci è più umana che politica e dura qualche ora, poi si cambia pagina. Gli abbiamo aperto le porte di casa nostra e gli abbiamo consegnato il nostro onore, la nostra storia, il nostro passato, passato di Lega che è glorioso e sarà il presente e il futuro. Ecco, rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura da parte poi di un uomo in divisa, che teoricamente dovrebbe essere cresciuto nel nome del rispetto, della parola, degli ideali e del sapere fare squadra, è stata una delusione”. “Detto questo non abbiamo l’ansia da prestazione – aggiunge – e Vannacci farà quello che riterrà di fare, lo seguo con la dovuta attenzione, il dovuto rispetto, con cui seguo anche Schlein. Io ho una convinzione – aggiunge Salvini – non una certezza, perché di dubbi, ovviamente bisogna campare, che l’anno prossimo noi ci troviamo qua a festeggiare la vittoria del centrodestra con la Lega ampiamente sopra il 10%. A prescindere dalla legge elettorale”.

“Da Zaia a Fedriga, li aspetto al mio fianco per vincere”

Se la salute lo permette guiderò la campagna elettorale ma non sarà una campagna in “solitaria. Servono i capitani, ma servono le truppe, perché capitani o generali o colonnelli senza truppe motivate, determinate e orgogliose non vanno da nessuna parte, quindi da Zaia, Fedriga, i sindaci e i governatori, me li aspetto tutti non dietro, ma di fianco per vincere la campagna elettorale”, aggiunge.

“Rischio preferenze è che emergano solo milionari”

“Io sono stato eletto per decenni con le preferenze in Consiglio comunale e a Bruxelles. L’unico dubbio, e sono laico anche su questo, è questo momento storico, rispetto al passato quando la campagna elettorale per il comune di Milano o per le europee la facevi con dei volantini in carta ciclostilati e messi sotto i tergicristallo. Adesso l’unica mia preoccupazione e ripeto, io sono sempre stato eletto le preferenze, è fare una campagna elettorale che finisca per permettere solo ai milionari di emergere e prendere i voti, perché nel 2000 era un conto, nel 2026 se hai milioni da spendere, entri nelle case di tutti, ma se sei uno studente, un operaio, un impiegato, un insegnante e non hai i milioni da spendere, te la giochi con più difficoltà rispetto a chi ha il portafoglio pieno”. “Se vinciamo le elezioni voglio fare il ministro dell’Interno? Se vinciamo sì”. Sulla legge elettorale ‘io sono laico, per me proporzionale, maggioritario, basta che ci sia un premio che permette a chi prende un voto in più di governare, poi se sei bravo governi, se non sei bravo vai all’opposizione perché è giusto così’.

“Fondamentale tornare a buoni rapporti con la Russia”

“Faccio il vicepresidente del Consiglio quindi non parlo a nome del governo ma a nome tuo. L’ho detto più di una volta, ma non perché abbia simpatie, legami, men che meno finanziamenti, interessi economici, commerciali. Ritengo che tornare ad avere buoni rapporti da tutti i punti di vista con la Federazione Russa, che è il paese più esteso al mondo, sia fondamentale per il futuro dell’Occidente, perché l’alternativa è regalare Mosca a Pechino e se noi cementiamo l’asse fra Mosca e Pechino abbiamo finito di vivere e di sopravvivere. Stamattina ci sono paesi europei importanti che stanno comprando centinaia di milioni di euro di materie prime dalla Russia. Quindi non possiamo farci dare lezioni o farci fare la morale da qualcuno a Madrid o a Parigi che poi fa affari con la Russia in questo momento”.