Lega, Salvini: “Vannacci è un valore aggiunto”. L’europarlamentare rilancia con “Make the League Great Again”

Il segretario della Lega difende il lavoro del partito e celebra la crescita del Movimento, mentre il generale chiarisce il suo ruolo e rilancia il nuovo slogan elettorale

Con Pontida 2025 alle porte e un anno politico intenso davanti, la Lega punta a consolidare la propria crescita interna e sul territorio. Matteo Salvini difende il lavoro del partito e definisce Roberto Vannacci un valore aggiunto, sottolineando come tutti i dirigenti siano concentrati sulle proprie responsabilità senza tempo per polemiche. Dall’altra parte, Vannacci chiarisce il suo ruolo di europarlamentare e vicesegretario: il suo obiettivo è far crescere la Lega, portando la propria esperienza e rilanciando un nuovo slogan elettorale, “Make the League Great Again”, che sintetizza la sua visione per il futuro del partito.

Salvini: “No tempo per polemiche, Vannacci è un valore aggiunto”

“Siamo troppo impegnati a lavorare per dedicare tempo a polemiche o altro. Sindaci, governatori, ministri, parlamentari ed europarlamentari, ognuno con la testa al proprio ruolo e ai cittadini”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato la situazione interna del partito.

Salvini ha poi ricordato la prossima Pontida ‘25, in programma domenica 21 settembre, che vedrà la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta Italia. “Sul palco ci saranno tutti i big della Lega, ognuno con il proprio stile e la propria personalità, che stanno facendo crescere il Movimento. Aumentano gli iscritti, aumentano gli eletti, aumentano i consensi. Vannacci è un valore aggiunto, stiamo facendo e faremo un ottimo lavoro insieme”, ha sottolineato il segretario del Carroccio.

Vannacci: “Vannaccizzare la Lega, ma non voglio sostituire Salvini”

Roberto Vannacci, vicesegretario del partito e europarlamentare, ha chiarito il suo ruolo in un’intervista a La Stampa: “Rivendico la volontà di vannaccizzare la Lega, ma non voglio prendere il posto di Salvini. Faccio al meglio possibile il mio lavoro da europarlamentare, questa è la responsabilità che mi è stata affidata dagli elettori”.

Vannacci ha sottolineato come il suo obiettivo principale sia far crescere la Lega: “Stiamo andando tutti avanti rispettando i principi della Lega, per fare il partito più potente, più influente, più vivace”.

Inoltre, ha ricordato i risultati elettorali ottenuti nella circoscrizione Nord Ovest e Nord Est, con circa 190mila e 175mila voti rispettivamente, ribadendo che gli ideali che porta avanti, compresi quelli della Decima Mas, risultano apprezzati dai leghisti.

“Make the League Great Again”: il nuovo slogan di Vannacci

Nonostante le critiche interne, Vannacci ha lanciato sui social il suo nuovo slogan elettorale in stile Trump: “Make the League Great Again”. Un motto che riassume la sua volontà di rafforzare il partito e valorizzare l’esperienza dei singoli dirigenti.

“Vannaccizzare la Lega significa portare la propria esperienza e cercare di espanderla nell’istituzione alla quale apparteniamo. Fontana farà la fontanizzazione della Lega, Centinaio la centinizzazione, ma queste cose non sono in competizione”, ha spiegato.

Il vicesegretario ha infine ribadito la propria simpatia e collaborazione con gli altri dirigenti del partito: Centinaio, Fontana e Romeo, concludendo con un chiaro invito all’unità: “Andiamo avanti insieme e facciamo la Lega grande. Make the League Great Again”.