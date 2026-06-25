Vertice Meloni-Macron ad Antibes – La diretta

Giorgia Meloni è arrivata ad Antibes, in Costa Azzurra, per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron, in occasione del 36° Vertice intergovernativo Italia-Francia. L’incontro bilaterale si colloca in un momento intenso per la cooperazione internazionale, tra il G7 di Evian, il vertice E5 di Berlino, sullo sfondo dei negoziati avviati tra Stati Uniti e Iran. Nell’agenda della riunione tra Meloni e Macron figura, quindi, il resoconto dei progetti congiunti nei settori della difesa, dello spazio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’energia, della ricerca, della cultura e dell’agricoltura e la definizione delle successive direzioni nella cooperazione bilaterale.
Punti chiave
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha firmato, assieme all’omologo francese, Jean-Noël Barrot, due dichiarazioni che rafforzano la cooperazione bilaterale tra i due Paesi. La firma rientra nell’ambito del Vertice intergovernativo Italia-Francia. La prima dichiarazione d’intenti consolida la cooperazione tra i due ministeri degli affari esteri, promuovendo nuove iniziative di coordinamento, formazione e scambio di competenze nei principali settori di interesse comune. Il documento prevede inoltre un rafforzamento della collaborazione in materia di innovazione, tecnologie digitali e sicurezza cibernetica, favorendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le due amministrazioni.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Villa Eilenroc, ad Antibes. Ad accoglierla il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. “Emmanuel, combien de temps (quanto tempo, ndr)”, ha detto la premier al suo arrivo, riprendendo il saluto scherzoso dell’inquilino dell’Eliseo al Musée Picasso. Al via il vertice intergovernativo Italia-Francia con il bilaterale tra i due leader.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Musée Picasso di Antibes per la visita congiunta con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, a cui partecipano anche i ministri della Cultura dei due Paesi, Alessandro Giuli e Catherine Pégard. L’inquilino dell’Eliseo, nell’accogliere la premier, che ha salutato con due baci sulle guance, abbracciandola e tenendola anche per mano, ha scherzato così: “Giorgia, it’s a long time (quanto tempo, ndr)”. Meloni e Macron hanno partecipato ieri all’E5 di Berlino e, nei giorni scorsi, prima al G7 di Evian e poi al Consiglio europeo a Bruxelles. La premier, al suo arrivo ad Antibes, è stata accolta da qualche applauso e qualche coro “Giorgia, Giorgia” partiti da un gruppo di turisti, anche italiani, in attesa davanti al museo. Dopo questa prima tappa, i due leader si sposteranno a Villa Eilenroc per il vertice intergovernativo, che prenderà il via con l’incontro bilaterale.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata all’aeroporto di Nizza per partecipare, insieme a una delegazione di ministri, al 36° Vertice intergovernativo Italia–Francia. Meloni si recherà ora al Musée Picasso di Antibes dove sarà accolta dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per una visita al museo e il successivo l’avvio dei lavori del Vertice presso Villa Eilenroc. Alla visita, guidata dal curatore Jean-Louis Andral, partecipano il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e l’omologa francese, Catherine Pégard.