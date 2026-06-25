Vertice Meloni-Macron ad Antibes – La diretta

Giorgia Meloni è arrivata ad Antibes, in Costa Azzurra, per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron, in occasione del 36° Vertice intergovernativo Italia-Francia. L’incontro bilaterale si colloca in un momento intenso per la cooperazione internazionale, tra il G7 di Evian, il vertice E5 di Berlino, sullo sfondo dei negoziati avviati tra Stati Uniti e Iran. Nell’agenda della riunione tra Meloni e Macron figura, quindi, il resoconto dei progetti congiunti nei settori della difesa, dello spazio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’energia, della ricerca, della cultura e dell’agricoltura e la definizione delle successive direzioni nella cooperazione bilaterale.